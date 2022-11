Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche an der Zeulenrodaer Talsperre - Öffentlichkeitsfahndung

Zeulenroda (ots)

Am Samstag gegen 12:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Greiz ein Vermisstenfall gemeldet. Die 60-Jährige Birgit Kornmann hatte ihre Wohnung in Zeulenrodaer Ernst-Thälmann-Allee verlassen und ist nun unbekannten Aufenthaltes. Der eingesetzte Polizei-Fährtenhund verfolgte die Spur der Frau von der Wohnung bis zum Aussichtspunkt an der Talsperrenbrücke am Alaunwerk. Durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr wurden Wasserfläche und Uferzone der Talsperre mit Motorboot und Drohne abgesucht. Bis dato blieben alle Suchmaßnahmen ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Greiz bitte um sachdienliche Hinweise zum Verbleib von Birgit Kornmann. Tel. 03661 / 6210

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell