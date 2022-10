LPI-G: Buntmetalldiebe unterwegs

Altenburg (ots) - Ponitz: Der 82-jährige Gartenpächter meldete am vergangenem Wochenende den Einbruch in seinen Garten am Pfarrberg in Ponitz. Offenbar in der Zeit vom 20. Zum 22.10.2022 drang der bislang unbekannte Dieb in das Gartenhaus ein. Dort ließ er sich auf der Couch nieder und nässte sich offenbar ein. Als er den Tatort wieder verließ, nahm er zudem eine Getränkeflasche mit. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Geschehen und sucht nun nach ...

