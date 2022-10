Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einkaufen ohne Bezahlung

Greiz (ots)

Weida:

In einem Verbrauchermarkt in Weida, Neustädter Straße sind am Donnerstag in den Mittagsstunden ein 42-Jähriger und sein 36-Jähriger Begleiter von einem aufmerksamen Mitarbeiter beim Diebstahl erwischt worden. Die zwei Diebe passierten den Kassenbereich ohne den zuvor getätigten Einkauf zu bezahlen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der PI Greiz konnten in den mitgeführten Taschen, Waren im Gesamtwert von ca.160 EUR auffinden und an den Verbrauchermarkt zurück geben. Die zwei "Einkäufer" erwarten nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

