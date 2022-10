LPI-G: Gescheiteter Einbruchsversuch in Zeulenroda-Triebes

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Auf einer Baustelle in der Straße Am Lehrbetrieb in Meuselwitz entzündete ein derzeit noch unbekannter Täter am vergangenen Freitagmittag (14.10.2022, ca. 11.15 Uhr) diversen Unrat. Aufgrund des zügigen Einsatzes von Feuerwehr und Polizei konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Der Täter war indes nicht mehr ausfindig zu ...

