LPI-G: Eingeschlagene Heckscheibe

Lucka (ots) - Am 09.10.2022 beobachtete ein Zeuge gegen 21:48 Uhr wie sich zwei männliche und eine weibliche Person an einem Kleidercontainer aufhielten, schließlich eine Person hineinkletterte und mehrere Säcke mit Kleidung herausgabt, welche in der Folge mitgenommen wurden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

mehr