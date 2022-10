Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beim Ladendiebstahl erwischt

Gera (ots)

Gera-: Zwei Männer müssen seit gestern Nachmittag (06.10.2022) mit einer Anzeige rechnen. Gegen 14:00 Uhr hielten sie sich gemeinsam in einem Großmarkt An der Beerweinschänke auf und verfolgten offenbar das Ziel, dort zu stehlen. Tatsächlich wurden die beiden Männer (28, 31) dabei beobachtet, wie sie letztlich Kosmetika und Bekleidung im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro in ihre Rucksäcke und Taschen steckten. An der Kasse bezahlten sie lediglich andere Waren. Ein Zeuge bemerkte das Vorgehen und sprach sie an. Seitens der Geraer Polizei wurde gegen beide Diebe ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Das Diebesgut blieb schließlich beim Großmarkt. (RK)

