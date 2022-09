LPI-G: Pkw-Fahrer unter Rauschgifteinfluss

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Einen grünen Einkaufstrolli, indem sich eine Geldbörse mit Bargeld, Getränke und Wohnungsschlüssel befanden, entwendeten am 19.09.2022, zwischen 12:00 und 12:30 Uhr, bislang unbekannte Täter. Der Wagen war im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Ernst-Thälmann-Allee abgestellt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

