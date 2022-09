Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe gestellt

Altenburg (ots)

Schmölln: Am gestrigen Tag um 13:30 Uhr nahmen zwei rumänische Bürger (37 und 25 Jahre) im Verbrauchermarkt Kaufland am Markt Rasier, Zigaretten und Haarshampoo an sich und wollten ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Dies wurde bemerkt und die Polizei verständigt. Da sie sich nicht ausweisen konnten, musste ihre Identität geklärt werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnten sie ihren Weg fortsetzen.

