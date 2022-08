Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Falsche Kennzeichen am Fahrzeug

Altenburg (ots)

Am 27.08.2022 gegen 08:20 Uhr stellten Beamte der PI Altenburger Land in der Julius-Zinkeisen-Straße einen Mercedes Vito fest an dem durch derzeit Unbekannte Kennzeichen angebracht wurden, welche eigentlich an einen Pkw Opel gehören. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Urkundenfälschung gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell