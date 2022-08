LPI-G: Autofahrer Aufgepasst - Die Schule geht wieder los

Greiz (ots) - Seelingstädt: Heute morgen (26.08.2022), gegen 02:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in ein Firmengelände in die Werdauer Straße gerufen. Auf dem Hof brannte ein Lkw VW aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

