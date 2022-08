Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte beschädigen Scheibe von Imbiss in Altenburg

Altenburg (ots)

Altenburg: Derzeit noch unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 17.08.2022, 23.00 Uhr - 18.08.2022, 04.30 Uhr die Scheibe eines Imbisses in der Johannisstraße in Altenburg, sodass mehrere Tausend Euro Sachschaden entstanden. Die Polizei Altenburg ermittelt zur Tat. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447/4710 aufgenommen. (JMV)

