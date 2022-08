Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 16-jährige Mopedfahrerin nach Auffahrunfall schwer verletzt

Gera (ots)

Ronneburg: Aufgrund eines Unfalls mit Personenschaden kamen Rettungsdienst und Polizei gestern (11.08.2022, ca. 15.30 Uhr) in der Zeitzer Straße in Ronneburg zum Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 16-jährige Fahrerin eines Mopeds Simson auf einen verkehrsbedingt haltenden Transporter auf. Die schwer verletzte Mopedfahrerin musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei Gera ermittelt zur Unfallursache. (JMV)

