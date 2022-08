Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Suche nach vermisster Kate Penzold aus Auma-Weidatal

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Seit Sonntag, dem 07.08.2022, wird die 16 Jahre alte Kate Penzold aus Auma-Weidatal vermisst. Gegen 15:30 Uhr verließ sie am besagten Tag ihre Wohnanschrift Am Sophienbad in Auma-Weidatal. Seither ist ihr Aufenthalt unbekannt. Nachdem bei der Polizei in Greiz die Vermisstenanzeige einging, liefen umfangreiche Suchmaßnahmen nach der Jugendlichen wobei auch ein Polizeihund zum Einsatz kam. Bis dato war diese jedoch erfolglos.

Kate Penzold kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 164 cm groß - ca. 68 kg - untersetzte Figur - schwarze Haare (Ponyschnitt)

Bekleidung von Kate:

- schwarzes T-Shirt - schwarze kurze Hose - führt eine rosa Handtasche mit

Nach vorliegenden Erkenntnissen kann eine Gefahr für Leib oder Leben von Kate Penzold nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie die Vermisste antreffen bzw. Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, so informieren Sie bitte umgehend die Kriminalpolizei Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465 oder jede andere Polizeidienststelle. (KR)

