LPI-G: Zeugin zu Sachbeschädigung in der Meuselwitzer Straße gesucht

Altenburg (ots) - Heukewalde: Am 01.08.2022 befuhr ein 15-jähriger Mopedfahrer, gegen 19.50 Uhr, die Dorfstraße in Heukewalde. Hier kam er, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Am Moped entstand Sachschaden und der Fahrer wurde leicht verletzt. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr