LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots) - Weida: Am Samstag, dem 30.07.2022, gegen 07:55 Uhr wollte eine 61-jährige Skoda Fahrerin in eine Parklücke des Parkplatzes eines Supermarktes in der Neustädter Straße fahren. Dabei stieß sie mit einem 66-jährigen Fußgänger zusammen. Dieser wurde infolge des Unfalls verletzt und musste in eine medizinische Einrichtung verbracht werden. Rückfragen ...

