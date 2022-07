Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad vor Supermarkt gestohlen

Gera (ots)

Pölzig: Nur einen Moment der Abwesenheit nutzte gestern Abend (13.07.2022) ein bislang unbekannter Dieb, um das Fahrrad einer 15-Jährigen zu stehlen. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr stellte diese ihr Fahrrad vor einem Supermarkt in der Ronneburger Straße in Pölzig ab und begab sich in diesen. Als sie schließlich zu ihrem Zweirad zurückkehrte, war es bereits gestohlen. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Dieb bzw. zum Verbleib des Mountainbikes geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell