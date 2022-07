LPI-G: Fensterscheibe zerstört

Altenburg (ots) - Altenburg: Im Zeitraum vom 25.06. - 02.07.2022 beschädigten unbekannte Täter die Tür und die Fassade eines Getränkehandels in der Lindenaustraße. An Tür und Fassade wurde ein Graffiti mit dem Schriftzug "VSECRU" angebracht. Zudem wurde der Schaukasten beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447-4710 aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

