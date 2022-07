Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenparty in Bad Köstritz eskalierte gleich zweimal

Gera (ots)

Gera: Kurz nach 00.00 Uhr kam die Polizei Gera heute Morgen (01.07.2022) bei einer Gartenfeier in der Schulstraße in Bad Köstritz zum Einsatz. Auslöser war ein eskalierter Streit zwischen einem Mann (44) und einer Frau (40), in dessen Verlauf der Mann die Frau unter anderem schlug und sie leicht verletzte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich zunächst heraus, dass gegen den 44-jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl bestand, sodass dieser festgenommen wurde. Sichtlich unzufrieden mit dieser Situation griff ein 18-jähriger Gast der Feier plötzlich die Einsatzkräfte an und beleidigte sie. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens mussten die Beamten den 18-Jährigen fixieren und in Gewahrsam nehmen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Zudem ermittelt die Polizei Gera aufgrund der körperlichen Auseinandersetzung, die den Einsatz vor Ort auslöste. Glücklicherweise wurden keine Polizeibeamten verletzt. (JMV)

