LPI-G: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestellt

Greiz (ots) - Crimla: In der Zeit vom 20.06. bis zum 22.06.2022 drangen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage ein. Dort entwendeten sie unter anderem mehrere elektronische Geräte bzw. Werkzeuge. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

mehr