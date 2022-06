Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Gera (ots)

Am Samstag, den 18.06.2022 gegen 13:20 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 2 im Bereich Gera-Cretzschwitz ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass eine 20-jährige Frau mit einem Pkw Audi in Richtung Zeitz fuhr und seitlich mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte. Ein hinter dem Sattelzug fahrender Pkw VW konnte dem Audi ausweichen, kollidierte dabei jedoch mit der Leitplanke. Die Fahrerin des Audi und ihre ebenfalls 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ihr Fahrzeug wurde im Frontbereich stark beschädigt und wurde abgeschleppt. Der Lkw konnte durch einen Pannenservice vor Ort wieder fahrbereit gemacht werden. Nach Reinigung der Fahrbahn durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr konnte der Verkehr an der Unfallstelle gegen 15.30 Uhr wieder vollständig freigegeben werden. Die Ermittlung von Unfallhergang und -ursache ist nun Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.

