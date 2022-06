Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unberechtigt eingedrungen

Gera (ots)

Gera: Das sich mehrere Personen in einem ehemaligen Einkaufsmarkt in der Rudolstädter Straße in Gera aufhalten sollen, meldete gestern Vormittag (16.06.2022), gegen 09:00 Uhr ein Zeuge der Geraer Polizei. Diese trafen vor Ort drei Jugendliche bzw. Kinder im Alter von 13 und 14 Jahre an. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die drei Jungs in das Gebäude ein und beschädigen während ihres Aufenthaltes mehrere Schaufenster. Folglich wurde die Feuerwehr alarmiert, um die Verschlusssicherheit des Hauses wiederherzustellen. Die Geraer Polizei leitete die Ermittlungen zum Tatgeschehen ein. Die drei Jungen wurden in der Folge von ihren Erziehungsberechtigten von der Polizeidienststelle abgeholt. (RK)

