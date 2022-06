Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz auf dem Schmöllner Markt

Altenburg (ots)

Schmölln: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern Abend (12.06.2022) mit Sonder- und Wegerechten zum Schmöllner Markt aus, nachdem Zeugen mitteilten, dass ein offensichtlich stark alkoholisierter und sehr aggressiver Mann mit einer Axt oder einem Hammer laut schreiend umher rennen soll. Der besagte Mann, ein 37-Jähriger, konnte vor Ort gestellt werden. Den Hammer den er mitführte nahmen die Beamten sofort an sich. Es stellte sich heraus, dass sich der mit ca. 2,5 Promille alkoholisierte Herr scheinbar in einem Ausnahmezustand befand, so dass ein Notarzt angefordert wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch etwaige Sachbeschädigungen konnten nicht verzeichnet werden. Letzten Ende nahmen ihn die Beamten in Unterbindungsgewahrsam. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell