Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressive Frau tritt gegen Fahrzeuge

Schmölln (ots)

Am späten Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei in die Altenburger Straße gerufen. Dort hatte eine aggressive Frau (23) gegen vorbeifahrende Fahrzeuge getreten. Insassen von einem Fahrzeug mussten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dies gestaltete sich jedoch gar nicht so einfach, da die Dame äußerst renitent auftrat und um sich schlug. Letztlich wurde ein Notarzt hinzugerufen, der eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik verlanlasste. Doch auch im Rettungswagen, musste die Frau durch Polizeibeamte begleitet und festgehalten werden.

