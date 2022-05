LPI-G: Gewahrsamnahme nach mehreren Kleinbränden

Greiz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Polizeibeamte in der Greizer Kurt-Tucholsky-Straße den 30-jährigen Fahrer eines Pkw Ford. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Am Samstag gegen 13:00 Uhr wurde ein 35-jähriger Fahrzeugführer in der Triptiser Straße in Auma-Weidatal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm zeigte das Testgerät einen Wert von ...

