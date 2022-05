LPI-G: Feuerwehr - und Polizeieinsatz im Grochwitzer Weg

Gera (ots) - Ronneburg: Nicht zu Scherzen auferlegt war sicherlich der Fahrzeugeigentümer, als er am gestrigen Tag (12.05.2022) zu seinem in der Straße der Opfer des Faschismus abgestellten Auto kam. Der Grund - unbekannte Täter schlugen oder traten offenbar in der Zeit vom 11.05.2022 zum 12.05.2022 gegen den rechten Außenspiegel des Autos, so dass dieser herunterhing. Die Geraer Polizei ermittelt zur ...

