LPI-G: Briefkästen aufgebrochen

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Gestern (10.05.2022), gegen 23:00 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter eine Feldscheune in der Zeulenrodaer Straße mit schwarzer und silberner Farbe. Ein Motiv war nicht erkennbar. Vor dem Eintreffen der Polizei flohen die Unbekannten über einen Feldweg in Richtung Klärwerk. Hinweise zu ihnen werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

