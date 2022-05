Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 43-Jähriger in JVA

Gera (ots)

Gera: Ein 43 Jahre alten Mann wurde am Wochenende(08.05.2022) in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Was war passiert: Am Samstagmittag (07.05.2022, gegen 12:25 Uhr) wurde der Mann von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, als er sich unberechtigt Zugang zu einem in der Pfortener Straße abgestellten Pkw Mercedes verschaffte. Offenbar verfolgte er das Ziel, das Fahrzeug zu stehlen. In den vergangenen Tagen fiel der Mann bereits wegen artgleicher Delikte auf (LPI Gera berichtete zu einem Fall). Des Weiteren stand der 43-Jährige unter Drogeneinfluss und führte eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Bei Eintreffen der Polizeibeamten am Tatort wurde der Fahrzeugdieb schließlich vorläufig festgenommen und noch am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt. Hier wurde die Untersuchungshaft angeordnet, so dass der Herr nunmehr in eine JVA überstellt wurde. Die Ermittlungen zum geschehen wurden eingeleitet. (KR)

