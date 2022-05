Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsschild herausgerissen

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein 46 Jahre alter Mann aus Altenburg muss seit gestern (02.05.2022) mit einer Anzeige rechnen. Kurz nach 11:00 Uhr kamen Polizeibeamte in der Münsaer Straße in Altenburg zum Einsatz, nachdem Zeugen von einem Herrn berichten, welcher auf dem Gehweg sitz, lautstark umherschrie und ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen hatte. Die Beamten stellten den Herrn, welcher bereits weitergelaufen war noch in der Straße fest. Es handelte sich um einen polizeibekannten Mann aus Altenburg. Und er hatte tatsächlich ein Verkehrszeichen, welches auf eine Lichtzeichenanlage hinweist, herausgerissen, so dass es sich nicht mehr einsetzen ließ. Welchen Anlass es für diese Tat gab, ist derzeit unbekannt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Das zuständige Straßenbauamt wurde über den Vorfall informiert. (RK)

