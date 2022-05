Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in der Alte Wollspinnerei- Zeugen gesucht

Gera (ots)

Nobitz/Kotteritz: Als die Brandmeldeanlage der Alte Wollspinnerei (ALWO) in der Nobitzer Werkssiedlung am frühen Sonntagmorgen (01.05.2022, 03.40 Uhr) auslöste, wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. In der Folge stellten die Einsatzkräfte einen größeren Schwellbrand in einer am Objekt angrenzenden Lagerhalle fest. In der ALWO selbst hielten sich noch ca. 300 Personen auf, die zuvor Besucher einer dortigen Veranstaltung waren. Die Personen wurden vorsorglich aus dem Objekt evakuiert. Glücklicherweise wurde aufgrund des Brandes niemand verletzt. Gegen 04.30 Uhr war das Feuer schließlich gelöscht. In der vorgenannten Lagerhalle entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht vor diesem Hintergrund Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/8234-1465 entgegengenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell