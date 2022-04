Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bushäuschen in Linda bei Weida beschmiert - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Linda bei Weida: Was den unbekannten Täter zu seiner Tat veranlasste, ist bislang ungewiss. Fest steht jedoch, dass er zwei Bushäuschen in der Hauptstraße in der Zeit vom 22.04.2022 bis zum 25.04.2022 mit schwarzer Farbe beschmierte und das Zeichen "Z" anbrachte. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht vor diesem Hintergrund Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können. Haben Sie im benannten Tatzeitraum verdächtige Personen am Tatort wahrgenommen? Sachdienliche Angaben werden unter der Telefonnummer: 03661 6210 entgegengenommen. (JM

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell