Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Graffiti-Schmiererei

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Ermittlungen zu mehreren Graffiti-Schmierereien an der Fassade eines Supermarktes in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße hat, nach Bekanntwerden am gestrigen Tag (25.04.2022), die Altenburger Polizei aufgenommen. Demnach beschmierten Unbekannte Täter in der Zeit vom 15.04.2022 - 16.04.2022 die Fassade des besagten Einkaufsmarktees mit verschiedenen Farben. Insgesamt wurden 25 verschiedene Graffiti-Schmierereien festgestellt. Im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen könnte ein Pkw VW Polo stehen. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

