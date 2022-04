Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brennende Papiertonne

Altenburg (ots)

Altenburg: Eine brennende Papiertonne rief Samstagnacht (23.04.2022), gegen 02:30 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Aus noch ungeklärter Ursache entfachte das Feuer in der Tonne, welche in der Albert-Einstein-Straße in Altenburg aufgestellt war. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell