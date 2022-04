Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Rosa-Luxemburg-Straße

Altenburg (ots)

Altenburg: Nachdem ein Zeuge am 23.04.202, kurz nach 01:00 Uhr mehrere Jugendliche dabei beobachtete, wie sich diese in der Rosa-Luxemburg-Straße verdächtig an einem Pkw zu schaffen machten, kamen mehrere Polizeistreifen zum Einsatz. Die betreffenden 4 Jugendlichen/Heranwachsenden im Alter von 16 bis 18 Jahren konnten von den Beamten angetroffen werden. Im Rahmen des Einsatzes stellte sich heraus, dass die vier offensichtlich im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße sowohl an der Bushaltestelle Pauritzer Straße, als auch an Schaufensterscheiben und einer Litfaßsäule mehrere Schriftzüge mit Edding schmierten. Zudem führte einer der Täter (18) eine geringe Menge Drogen mit sich. Gegen die vier leiteten die Beamten schließlich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (RK)

