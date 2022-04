LPI-G: Mit Auto festgefahren

Gera (ots) - Gera: In den Vormittagsstunden des 07.04.2022 kam es auf dem Zschochernplatz in Gera zu einem Polizeieinsatz, in dessen Verlauf ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Gera von Beamten der Landespolizeiinspektion Gera realisiert wurde. Vor dem Hintergrund der gegenwärtig noch laufenden Ermittlungen sind derzeit keine weiteren Auskünfte möglich. (JMV) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr