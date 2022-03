Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Korrekturmeldung zum Unfall in der Teichvorstadt !! Pkw VW rollt davon

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 08.03.2022, gegen 08:45 Uhr kamen Polizeibeamte in der Teichvorstadt aufgrund eines Unfalles zum Einsatz. Der Fahrer eines Pkw VW hatte sein Fahrzeug offenbar nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert. Folglich setzte sich der VW in Bewegung und rollte gegen den Pkw Skoda einer 34-jährigen Frau. Diese war gerade auf dem Weg zum Auto, um ihr Kind in das Fahrzeug zu setzen, als es zum Zusammenstoß kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der VW wurde in der Folge gegen ein weiteres Wegrollen gesichert. Der Fahrzeugführer konnte nicht angetroffen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell