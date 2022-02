Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Graffiti gesucht

Gera (ots)

Ronneburg: Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 11.02.2022 zum 12.02.2022 die Fassade einer Schule in der Goethestraße sowie die Wand des Rathauses auf dem Ronneburger Markt mit Farbe. Die Täter sprühten hier mit roter und schwarzer Farbe Schriftzüge mit Bezug zu den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen an die Wand und verursachten so Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (RK)

