Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beide Kennzeichen gestohlen

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Den Diebstahl beider Kennzeichen von einem Pkw Skoda meldete am gestrigen Tag (10.02.2022) ein Zeuge der Geraer Polizei. Demnach demontierten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 09.02.2022 zum 10.02.2022 die Greizer Kennzeichen von dem in der Jenaer Straße abgestellten Pkw ab und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt zur Diebstahlshandlung und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell