Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Diebstahl in Wintersdorf

Wintersdorf (ots)

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum vom Donnerstagabend (27.01.2022) zum Freitagfrüh 28.01.2022) ein abgestelltes Fahrzeug in der Zirndorfer Straße. Die Täter erhielten somit einen Zugriff zum Fahrzeuginneren. Aus dem Ford entwendeten die Täter diverse Werkzeuge und flüchteten mit ihrem Beutegut in unbekannte Richtung. Zeugen die Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447 - 4710 oder bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell