Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am gestrigen Donnerstag (27.01.2022), gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 55-jährige VW Fahrerin die Straße Am Puschkinpark und passierte die Kreuzung zur Goetheallee in Richtung Zum Stadtbrunnen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie eine 66-jährige Fußgängerin, die über den Bürgersteig vom Markt in Richtung Goetheallee lief. Der Pkw streifte die Frau, die dadurch leicht verletzt wurde.

