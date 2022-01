Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Außenspiegel eines Pkw beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 23.01.2022 um 00:03 Uhr beschädigte ein Tatverdächtiger den Außenspiegel eines Pkw Peugeot in der Kanalstraße. Im Rahmen der polizeiliche Fahndung konnte in der Nähe ein 22-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden.Ein Atemalkoholtest bei dem 22-jährigen ergab einen Wert von 0,96 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell