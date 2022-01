Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots)

Serbitz: Am 19.01.2022, gegen 07:45 Uhr befuhren ein Pkw Opel und ein Pkw Ford die B 93. In der Ortslage Serbitz musste der Pkw Opel verkehrsbedingt halten. Der 36-jährige Fahrer des Pkw Ford bemerkte dies scheinbar zu spät und fuhr auf den Pkw Opel auf. Da durch den Unfall an einem Fahrzeug Öl auslief, kam die Feuerwehr zum Einsatz um das Öl zu binden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell