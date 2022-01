Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle endet mit Anzeige

Gera (ots)

Polizeibeamte kontrollieren gestern Abend (11.01.2022), gegen 20:40 Uhr den Fahrer (33) eines Pkw VW in der Dr.-Donath-Straße. Hierbei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Fahrzeug. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem musste der 33-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (RK)

