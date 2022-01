Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am Freitag (07.01.2022), gegen 11:05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Talstraße den 36-jährigen Fahrer eines Pkw VW, an dem ein Anhänger angebracht war. Auf Grund des zulässigen Gesamtgewichts hätte er im Besitz der Fahrerlaubnisklasse BE sein müssen. Er konnte aber nur eine Fahrerlaubnis der Klasse B nachweisen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell