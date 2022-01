Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug mit Schneeball beschädigt

Zeulenroda-Triebes (ots)

Nachdem am Donnerstag (06.01.2022), gegen 17:00 Uhr ein 12-jähriges Kind einen Schneeball vom Parkdeck eines Parkhauses in der Goethestraße hat fallen lassen und dieser Schneeball einen fahrenden Pkw getroffen hatte, war die Frontscheibe des Hyundai beschädigt. Der Junge begab sich in der Folge in das City Center und konnte dort aufgegriffen werden. Es erfolgte die Übergabe des Kindes an die Eltern. (MW)

