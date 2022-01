Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Gartenlauben aufgebrochen

Altenburg (ots)

Die Ermittlungen zu mehreren Gartenlaubenaufbrüchen hat seit gestern die Altenburger Polizei aufgenommen. Demnach hielten sich die Täter in der Zeit von Dienstag (04.01.2022) zum Mittwoch (05.01.2022) in den Gartenanlagen in der Münsaer Straße sowie der Brehmstraße in Altenburg auf und brachen gewaltsam in mehrere Lauben ein. Nicht nur das sie dabei Sachschaden verursachten - sie stahlen auch diverse Gartengeräte bzw. Werkzeuge. Mit ihrem Beutegut gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht. Ob jeweils dieselben Täter in beiden Gartenanlagen agierten, ist Gegenstand der Ermittlungen seitens der Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710). Hierbei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell