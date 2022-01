Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kontrolle verloren

Zeulenroda (ots)

Am Donnerstag (06.01.2022), gegen 08:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Suzuki die Landstraße bei Zeulenroda in Richtung Auma. In einer Kurve, kurz vor Abzweig Silberfeld verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, am Fahrzeug und der Leitplanke entstand nicht unerheblicher Sachschaden. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell