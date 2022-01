Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Sommerleithe

Gera (ots)

Schwer verletzt wurde am Mittwoch (05.01.2022), gegen 17:40 Uhr eine 64-jährige Frau. Die Frau war zu Fuß im Bereich Sommerleithe unterwegs und als sie, eine zuvor fallengelassenen Getränkedose, welche in der Folge auf die Fahrbahn rollte, aufheben wollte, kam im Kurvenbereich ein 25-jähriger Mann mit seinem Pkw Audi und touchierte die Frau am Kopfbereich. Hierbei wurde die Frau schwer verletzt und musste medizinisch versorgt werden. (MW)

