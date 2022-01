Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Gera (ots)

Gera: Gestern Abend (04.01.2022), gegen 20:50 Uhr kamen Polizeibeamte in der Lasurstraße in Gera zum Einsatz. Zeugen meldeten von dort, wie unbekannte Personen mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte, indem sie mit einer Glasflasche gegen die Frontscheiben bzw. die Seitenspiegel der Pkw schlugen und anschließend flüchteten. Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei Verdächtige gestellt werden. Inwiefern diese als Täter für die Sachbeschädigungen in Frage kommen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen dieser Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden. (RK)

