Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bushäuschen zerstört - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei ermittelt zu einer Sachbeschädigung an einem Bushäuschen und sucht hierbei nach Zeugen. Demnach entglasten unbekannte Täter bereits am 19.12.2021, in der Zeit von 00:30 Uhr bis ca. 01:30 Uhr, das Bushäuschen an der Fußgängerbrücke in der Nürnberger Straße, indem sie mit einem Gegenstand gegen die Glasscheiben schlugen. Anschließend flüchteten die Täter und konnten auch im Nachgang nicht gestellt werden. Die Geraer Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell