LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung der LPI Gera: Wer kennt diesen Mann?

Bereits am 22.07.2021 gegen 09:40 Uhr entwendete der abgebildete Mann aus einem Einkaufsmarkt in Gera an der Beerweinschänke einen Lego-Bagger, mehrere Kopfhörer, sowie Akkus im Gesamtwert von circa 250 Euro. Die Tat konnte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung noch gegen Unbekannt. Mit der Veröffentlichung des Bildes bittet die Polizei nun, dass sich Personen, welche zur Identifizierung des Täters beitragen können, mit der Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290 in Verbindung setzen. (MW)

